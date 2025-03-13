Топмодель Емілі Ратаковскі блиснула фігурою у чорній мереживній білизні

33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі є амбасадором італійського бренду спідньої білизни Intimissimi. Тому саме вона приміряла новинку бренду – чорний мереживний комплект.

Нижня білизна ефектно підкреслила пишні форми моделі.

На одному зі знімків поруч з Емілі знято її собаку – це метис хаски та німецької вівчарки на прізвисько Коломбо, його вона взяла з притулку.

Зазначимо, раніше у такому ж комплекті білизни позувала інша модель — 31-річна угорська модель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Барбара Палвін.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі сходила на бразильський карнавал у пікантному топі та без спідньої білизни.

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