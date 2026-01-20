ТСН у соціальних мережах

Топмодель Емілі Ратаковскі позувала повністю оголеною

Зірка вирішила підтримати популярний у Мережі тренд.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емілі Ратажковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Набирає популярності тренд, у рамках якого користувачі публікують фото, зроблені 2016 року. Свої архівні фото вже показувала супермодель Гайді Клум, британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та супермодель Сінді Кроуфорд. Підтримати тренд вирішила й 34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі. У своєму Instagram вона опублікувала серію фото, зроблених 10 років тому.

Не дивно, що одне з них було доволі пікантним, адже моделі полюбляє провокативні знімання. Тоді ще 24-річна модель позувала повністю оголеною. Груди модель прикрила розпущеним волоссям.

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Також серед опублікованих були і знімки з топмоделлю Беллою Хадід — дівчата позували на гідроциклі, і з актором Заком Ефроном.

Емілі Ратаковскі з Беллою Хадід у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з Беллою Хадід у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі із Заком Ефроном у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі із Заком Ефроном у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зазначимо, Ратажковскі вже давно в модельному бізнесі, свій перший контракт вона підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше Емілі працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі у 2016-му / © Instagram Емілі Ратаковскі

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі підкреслила струнку фігуру пікантним мереживним боді.

