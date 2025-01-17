Топмодель Ізабель Гулар підкреслила сідниці в'язаними мінішортами

40-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — полетіла зі своїм нареченим — 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом — на тривалі новорічні канікули на популярний серед селебріті острів Сент-Барт. Звідти вона щодня публікує фото, демонструючи фігуру у бікіні та свої вечірні аутфіти.

Так, на нових фото Ізабель позує у пікантному образі, який ефектно підкреслює її фігуру.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Вона зазнімкована в напівпрозорому топі з вишивкою на грудях, в'язаних смугастих мінішортах та в джинсовій панамі.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Струнка фігура моделі — результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися кожен день протягом години незважаючи на те, як сильно завантажений її день. Також Гулар любить практикувати йогу і часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар топлес позувала на пляжі.

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