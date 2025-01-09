Топмодель Ізабелі Фонтана блиснула стрункою фігурою у леопардовому бікіні та показала 21-річного сина

Модель похвалилася підтягнутою фігурою та показала старшого сина.
41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених біля моря. На них вона позувала в леопардовому бікіні та чорному ковбойському капелюсі.
Ізабель здивувала фоловерів знімком, на якому вона позує з високим хлопцем. Як виявилося, це старший син моделі – Зіон, якого вона народила у 2003 році. Його батько – бразильський манекенник Алваро Джакобо.
Фото викликало такий ажіотаж серед шанувальників зірки, що вона навіть опублікувала відео, на якому позує із сином та демонструє їхню зовнішню схожість. "Сім'я. Мій близнюк. Мій син…Мамина гордість", — написала Фонтана під відео. До речі, зірка має ще одного сина – Лукаса, який народився 2006-го, його батько – актор і модель Енріке Палудо.
Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана позувала повністю оголеною. Вона знялася в рекламі ювелірного бренду Sauer в одних чоботях.
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