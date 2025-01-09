Топмодель Ізабелі Фонтана блиснула стрункою фігурою у леопардовому бікіні та показала 21-річного сина

41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених біля моря. На них вона позувала в леопардовому бікіні та чорному ковбойському капелюсі.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

Ізабель здивувала фоловерів знімком, на якому вона позує з високим хлопцем. Як виявилося, це старший син моделі – Зіон, якого вона народила у 2003 році. Його батько – бразильський манекенник Алваро Джакобо.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

Фото викликало такий ажіотаж серед шанувальників зірки, що вона навіть опублікувала відео, на якому позує із сином та демонструє їхню зовнішню схожість. "Сім'я. Мій близнюк. Мій син…Мамина гордість", — написала Фонтана під відео. До речі, зірка має ще одного сина – Лукаса, який народився 2006-го, його батько – актор і модель Енріке Палудо.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана позувала повністю оголеною. Вона знялася в рекламі ювелірного бренду Sauer в одних чоботях.

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