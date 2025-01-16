Топмодель Ізабелі Фонтана топлес позувала на пляжі

41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram декілька фото, на яких позувала у бікіні з анімалістичним принтом.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

На одному зі знімків модель позувала топлес. На її голові була дивна маска тигра, а в руках – цигарка. "Нескінченне літо", — написала Ізабелі під фото.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

Фігура моделі має приголомшливий вигляд. Нещодавно вона здивувала своїх шанувальників та показала свого старшого сина Зіона, якому вже 21 рік. Мама та син дуже схожі. Батьком молодого хлопця є бразильський манекенник Алваро Джакобо.

instagram.com/isabelifontana

До речі, Фонтана — одна з найуспішніших бразильських моделей поряд з Жизель Бундхен і Адріаною Лімою. Свою кар'єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років – у 1999 році – вона потрапила на сторінки каталогу Victoria's Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана позувала повністю оголеною. Вона знялася в рекламі ювелірного бренду Sauer в одних чоботях.

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