Топмодель Ізабелі Фонтана топлес позувала на пляжі

Дівчина знялася у рекламі купальників.
41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram декілька фото, на яких позувала у бікіні з анімалістичним принтом.
На одному зі знімків модель позувала топлес. На її голові була дивна маска тигра, а в руках – цигарка. "Нескінченне літо", — написала Ізабелі під фото.
Фігура моделі має приголомшливий вигляд. Нещодавно вона здивувала своїх шанувальників та показала свого старшого сина Зіона, якому вже 21 рік. Мама та син дуже схожі. Батьком молодого хлопця є бразильський манекенник Алваро Джакобо.
До речі, Фонтана — одна з найуспішніших бразильських моделей поряд з Жизель Бундхен і Адріаною Лімою. Свою кар'єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років – у 1999 році – вона потрапила на сторінки каталогу Victoria's Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.
Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана позувала повністю оголеною. Вона знялася в рекламі ювелірного бренду Sauer в одних чоботях.
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