Топмодель Ізабелі Фонтана блиснула стрункою фігурою в бікіні

Бразилійка відпочила на пляжі, а фото показала в Мережі.
41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram знімок з пляжу, на якому вона позує у триколірному смугастому бікіні та з журналом у руках. Її волосся зібране в тугий хвіст, а на очах – чорні сонцезахисні окуляри.
Зазначимо, цей купальник — від бренду Tropic of C, який заснувала інша модель, "ангел" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул.
До речі, Фонтана – одна з найуспішніших бразильських моделей поряд із Жизель Бундхен та Адріаною Лімою. Свою кар'єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років – у 1999 році – вона потрапила на сторінки каталогу Victoria's Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.
Зараз Ізабелі поєднує модельну кар'єру та материнство. Вона виховує двох синів – Зіона та Лукаса.
Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана в "голій" сукні блиснула грудьми на вечірці. Вона стала гостею вечірки Victoria's Secret Fashion Show 2024, яка відбулася у ресторані Crane Club у Нью-Йорку. Для свого виходу у світ модель вибрала бежеву мереживну сукню максі з довгими рукавами, пікантним вирізом та високим розрізом до стегна.
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