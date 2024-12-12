Топмодель Ізабелі Фонтана блиснула стрункою фігурою в бікіні

41-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret – Ізабелі Фонтана – опублікувала у своєму Instagram знімок з пляжу, на якому вона позує у триколірному смугастому бікіні та з журналом у руках. Її волосся зібране в тугий хвіст, а на очах – чорні сонцезахисні окуляри.

instagram.com/isabelifontana

Зазначимо, цей купальник — від бренду Tropic of C, який заснувала інша модель, "ангел" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул.

До речі, Фонтана – одна з найуспішніших бразильських моделей поряд із Жизель Бундхен та Адріаною Лімою. Свою кар'єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років – у 1999 році – вона потрапила на сторінки каталогу Victoria's Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

Зараз Ізабелі поєднує модельну кар'єру та материнство. Вона виховує двох синів – Зіона та Лукаса.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана в "голій" сукні блиснула грудьми на вечірці. Вона стала гостею вечірки Victoria's Secret Fashion Show 2024, яка відбулася у ресторані Crane Club у Нью-Йорку. Для свого виходу у світ модель вибрала бежеву мереживну сукню максі з довгими рукавами, пікантним вирізом та високим розрізом до стегна.

Ізабелі Фонтана / Фото: Getty Images

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