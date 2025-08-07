Топмодель Карлі Клосс блиснула вагітним животом у спортзалі

Карлі Клосс

На початку весни цього року американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка і підприємиця Карлі Клосс поділилася радісною новиною про те, що вона вагітна своєю третьою дитиною, батьком якої є бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф та півторарічний Елайджа Джуд. Як виявилося, у сім’ї з’явиться довгоочікувана донька.

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Судячи з фото Карлі в Instagram, її вагітність минає легко, вона чудово почувається в останньому триместрі і навіть ходить у спортзал.

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Модель опублікувала в Мережі фото, на якому позує серед тренажерів.

А також показала, як пройшло святкування її 33-річчя. Незважаючи на те, що це було її свято, вона влаштувала тематичну вечірку з аніматорами для своїх дітей.

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Для святкування Карлі одягла білу вільну сукню на бретельках, яку доповнила чорними балетками.

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Раніше, нагадаємо, вагітна Карлі Клосс сяяла на балув Нью-Йорку — вона стала гостею Met Gala 2025. Модель з’явилася на червоній доріжці у вбранні від Luar. Її сукня була з високим коміром і глибоким вирізом на декольте, з маленькими ґудзиками посередині і плісированим подолом.