- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Топмодель Карлі Клосс стала мамою втретє і показала перше фото дитини
Зірка поділилася радісною новиною в Мережі.
33-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка і підприємиця Карлі Клосс 18 вересня стала мамою втретє, проте повідомила про це дещо пізніше. Вона народила доньку. Дівчинка отримала ім’я Рей Флоренс.
У своєму Instagram вона показала і перше фото довгоочікуваної доньки. Дівчинка зображена в боді і шапочці з бантом.
Батько дитини — чоловік моделі, бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф і півторарічний Елайджа Джуд.
Судячи з фото Карлі в Instagram, її вагітність проходила легко, вона чудово почувалася в останньому триместрі і навіть ходила регулярно в спортзал.