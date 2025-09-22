Топмодель Карлі Клосс стала мамою втретє і показала перше фото дитини

Карлі Клосс / © Associated Press

33-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка і підприємиця Карлі Клосс 18 вересня стала мамою втретє, проте повідомила про це дещо пізніше. Вона народила доньку. Дівчинка отримала ім’я Рей Флоренс.

У своєму Instagram вона показала і перше фото довгоочікуваної доньки. Дівчинка зображена в боді і шапочці з бантом.

Батько дитини — чоловік моделі, бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф і півторарічний Елайджа Джуд.

Судячи з фото Карлі в Instagram, її вагітність проходила легко, вона чудово почувалася в останньому триместрі і навіть ходила регулярно в спортзал.

