Топмодель Кендіс Свейнпоул блиснула ідеальною фігурою в бікіні

Кендіс Свейнпоул

37-річна південноафриканська топ-модель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — успішно проявила себе в ролі бізнесвумен. Вона заснувала власний бренд купальників і пляжного одягу Tropic Of C, і в його рекламних кампаніях традиційно з’являється сама, залишаючись головним обличчям марки.

На нових рекламних знімках вона позувала в сіро-синьому бікіні, яке поєднала з білими кросівками і шкарпетками. Вартість такого купальника становить близько 200 доларів.

Кендіс має ефектний вигляд. Свою форму вона підтримує завдяки комплексному підходу: регулярні тренування, збалансоване харчування та уважний догляд за тілом. Модель займається спортом 3-4 рази на тиждень, роблячи наголос на силових навантаженнях і кікбоксингу, що допомагає зберігати м’язи в тонусі та рельєф.

Крім того, модель приділяє увагу внутрішньому балансу: вона регулярно практикує йогу і медитації, що підтримують не тільки фізичну форму, а й емоційний стан.

Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул вийшла на подіум Victoria’s Secret і продемонструвала два розкішних образи. Вона не пропускає покази бренду і є однією з його головних зірок уже близько 16 років.