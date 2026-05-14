Топмодель Кендіс Свейнпоул у бікіні блиснула підтягнутою фігурою
Зірка знялася в рекламі власного бренду.
37-річна південноафриканська супермодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — зуміла успішно реалізувати себе не лише в модельній індустрії, а й у бізнесі. Зірка заснувала власний бренд купальників і пляжного одягу Tropic Of C, який швидко став популярним завдяки впізнаваній естетиці та стилю.
Свейнпоул бере активну участь у розвитку марки і традиційно сама знімається в рекламних кампаніях бренду, залишаючись його головним обличчям і джерелом натхнення. Так, у новій промокампанії модель позувала в сіро-кораловому бікіні, яке ефектно підкреслило її фігуру.
На одному зі знімків Кендіс була зазнімкована в бікіні і високих вінілових чоботях на високих підборах. Акцент був зроблений на сідницях моделі.
Кендіс Свейнпоул, мама двох дітей, перебуває у чудовій формі й підтримує її завдяки комплексному підходу до здоров’я та способу життя. В основі її режиму — регулярні тренування, збалансоване харчування та постійний догляд за тілом. Модель займається спортом 3-4 рази на тиждень, приділяючи особливу увагу силовим вправам і кікбоксингу. Такі тренування допомагають їй підтримувати м’язи в тонусі, зберігати рельєф і витривалість.
Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул вийшла на подіум Victoria’s Secret і продемонструвала два розкішні образи.