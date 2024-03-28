Топмодель Кендіс Свейнпоул засвітила груди у відвертій сукні

35-річна південноафриканська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – з'явилася на вечірці, присвяченій дню народження латиноамериканської співачки Анітти. Для такого заходу модель обрала відвертий образ.

Вона прийшла на вечірку в напівпрозорій довгій синій сукні з високим розрізом, яку одягла без бюстгальтера, засвітивши таким чином груди. Свій образ дівчина доповнила золотими підвісками та браслетами. Волосся Кендіс розпустила, а на обличчі зробила макіяж зі стрілками на повіках.

Нагадаємо, раніше топмодель Кендіс Свейнпоул похизувалася ідеальною фігурою в мереживному боді та шкіряному міні. Вона знялася у рекламі парфумів відомого бренду.

Кендіс Свейнпоул у рекламі аромату Bombshell від Victoria's Secret / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

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