Топмодель Кендіс Свейнпоул засвітила груди у відвертій сукні

Дівчина стала гостею на дні народження відомої співачки.
35-річна південноафриканська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – з'явилася на вечірці, присвяченій дню народження латиноамериканської співачки Анітти. Для такого заходу модель обрала відвертий образ.
Вона прийшла на вечірку в напівпрозорій довгій синій сукні з високим розрізом, яку одягла без бюстгальтера, засвітивши таким чином груди. Свій образ дівчина доповнила золотими підвісками та браслетами. Волосся Кендіс розпустила, а на обличчі зробила макіяж зі стрілками на повіках.
Нагадаємо, раніше топмодель Кендіс Свейнпоул похизувалася ідеальною фігурою в мереживному боді та шкіряному міні. Вона знялася у рекламі парфумів відомого бренду.
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