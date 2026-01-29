Топмодель Міранда Керр підкреслила стрункі ноги оксамитовою мінісукнею

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Реклама

42-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен — Міранда Керр — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позує в чорній оксамитовій мінісукні з довгими рукавами. Вбрання ефектно підкреслює стрункі ноги моделі.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Образ зірки доповнюють силіконові прозорі сабо на високих підборах і чорні сонцезахисні окуляри.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Зазначимо, світова слава прийшла до Міранди Керр, коли вона стала першою австралійкою-"ангелом» бренду Victoria’s Secret 2007 року. Останнім часом вона рідко виходить у світ і знімається для глянцю. Вона зайнята вихованням чотирьох дітей і просуванням свого бренду органічної косметики. Першого сина Флінна вона народила у шлюбі з актором Орландо Блумом у 2011 році. 2013 року вийшла заміж за засновника Snapchat Евана Шпігеля та народила від нього трьох синів — Гарта, Майлза і П’єра.

Реклама

Раніше, нагадаємо, готичний образ у схожій сукні демонструвала акторка Марго Роббі. Привернуло увагу не тільки її вбрання, а й нова зачіска.