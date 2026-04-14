- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 327
- Час на прочитання
- 1 хв
Топмодель Міранда Керр поділилася рідкісним фото з чоловіком-мільярдером
Пара разом вирушила в подорож і поділилася фото в Мережі.
42-річна австралійська модель, колишня «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен Міранда Керр вирушила в подорож Японією у компанії свого чоловіка — 35-річного бізнесмена й мільярдера Евана Шпігеля. Світлинами з поїздки вона поділилася у своєму Instagram.
Пара позувала на підлозі в залі для якоїсь традиційної японської церемонії. Одягнені вони були в простий і зручний одяг.
Міранда та Еван познайомилися з природою, пам’ятками, культурою та кухнею Японії.
Зазначимо, Еван Шпігель — американський підприємець, співзасновник і генеральний директор компанії Snap Inc. За даними на квітень 2026 року, він залишається одним з наймолодших мільярдерів у світі: його поточні статки оцінюються приблизно у 2,5-3,7 млрд дол.
2017-го, після двох років стосунків, Міранда й Еван одружилися. Разом вони виховують трьох спільних синів і 15-річного сина Флінна від першого шлюбу моделі з актором Орландо Блумом.
Раніше, нагадаємо, Міранда Керр змінила імідж і постала в образі блондинки з веснянками.