Шоу-бізнес
187
1 хв

Топмодель Міранда Керр покаталася на лижах і показала фото

Зірка поділилася в Мережі новими знімками з відпочинку.

Юлія Кудринська
Міранда Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

42-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен — Міранда Керр — зараз відпочиває на якомусь гірськолижному курорті, а фото звідти публікує у своєму Instagram.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Для катання на лижах зірка обрала білий комбінезон із чорними смужками та хутряним коміром, який доповнила чорним шоломом і лижними окулярами.

«Лижний зайчик», — підписала Міранда фото.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Зазначимо, світова слава прийшла до Міранди Керр, коли вона стала першою австралійкою-«ангелом» бренду Victoria’s Secret 2007 року. Останнім часом вона нечасто виходить у світ і знімається для глянцю. Вона зайнята вихованням чотирьох дітей і просуванням свого бренду органічної косметики. Першого сина Флінна вона народила у шлюбі з актором Орландо Блумом 2011 року. 2013 року вийшла заміж за засновника Snapchat Евана Шпігеля та народила від нього трьох синів — Гарта, Майлза і П’єра.

Раніше, нагадаємо, на гірськолижному курорті відпочивали з дітьми Джейсон Стейтем і його кохана — модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Пара любить активно проводити час.

