ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Топмодель Міранда Керр зізналася, чому відмовилася виходити на подіум у нижній білизні на показі Victoria’s Secret

Відома модель не з’явилася на легендарному шоу відомого бренду. І на це у неї була вагома причина.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2012

Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

Австралійська супермодель Міранда Керр зізналася, чому не захотіла повертатися на подіум Victoria’s Secret Fashion Show. Незважаючи на запрошення організаторів, 43-річна знаменитість вирішила відмовитися від участі в показі, який колись зробив її однією з найвідоміших моделей бренду.

Про своє рішення Керр розповіла в подкасті Not Skinny But Not Fat з Амандою Гірш. За словами моделі, спочатку вона зраділа цій пропозиції, адже цього року виповнилося 20 років з моменту її дебюту на показі Victoria’s Secret. Вона з теплотою згадувала колишні покази, атмосферу за лаштунками та дружбу з іншими моделями.

Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2011 / © Associated Press

Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2011 / © Associated Press

Однак, коли Міранда почала уявляти себе на подіумі в нижній білизні, у неї виникли сумніви. «Усі в нижній білизні. Мені 43 роки, у мене четверо синів», — пояснила вона свої переживання, пише Page Six.

Модель зізналася, що намагалася розібратися у власних почуттях за допомогою медитації. Вона уявила, що відмовляється від участі, і відчула полегшення. Саме ця реакція допомогла їй остаточно визначитися з рішенням.

При цьому Керр наголосила, що не втратила інтересу до модельної кар’єри та подіумних показів. У вересні 2026 року вона взяла участь у показі Stella McCartney у рамках Тижня моди в Парижі.

Міранда Керр на показі Stella McCartney, 2026 рік / © Associated Press

Міранда Керр на показі Stella McCartney, 2026 рік / © Associated Press

За словами знаменитості, цей досвід подарував їй зовсім інші відчуття: на подіумі вона почувалася комфортно.

Нагадаємо, Міранда Керр вперше з’явилася на показі Victoria’s Secret у 2006 році, а в 2007-му отримала статус одного з «ангелів» бренду. Вона брала участь у кількох щорічних показах, востаннє вийшовши на подіум Victoria’s Secret у 2012 році.

Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie