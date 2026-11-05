Топмодель Міранда Керр зізналася, чому відмовилася виходити на подіум у нижній білизні на показі Victoria’s Secret

Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

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Австралійська супермодель Міранда Керр зізналася, чому не захотіла повертатися на подіум Victoria’s Secret Fashion Show. Незважаючи на запрошення організаторів, 43-річна знаменитість вирішила відмовитися від участі в показі, який колись зробив її однією з найвідоміших моделей бренду.

Про своє рішення Керр розповіла в подкасті Not Skinny But Not Fat з Амандою Гірш. За словами моделі, спочатку вона зраділа цій пропозиції, адже цього року виповнилося 20 років з моменту її дебюту на показі Victoria’s Secret. Вона з теплотою згадувала колишні покази, атмосферу за лаштунками та дружбу з іншими моделями.

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Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2011 / © Associated Press

Однак, коли Міранда почала уявляти себе на подіумі в нижній білизні, у неї виникли сумніви. «Усі в нижній білизні. Мені 43 роки, у мене четверо синів», — пояснила вона свої переживання, пише Page Six.

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Модель зізналася, що намагалася розібратися у власних почуттях за допомогою медитації. Вона уявила, що відмовляється від участі, і відчула полегшення. Саме ця реакція допомогла їй остаточно визначитися з рішенням.

При цьому Керр наголосила, що не втратила інтересу до модельної кар’єри та подіумних показів. У вересні 2026 року вона взяла участь у показі Stella McCartney у рамках Тижня моди в Парижі.

Міранда Керр на показі Stella McCartney, 2026 рік / © Associated Press

За словами знаменитості, цей досвід подарував їй зовсім інші відчуття: на подіумі вона почувалася комфортно.

Нагадаємо, Міранда Керр вперше з’явилася на показі Victoria’s Secret у 2006 році, а в 2007-му отримала статус одного з «ангелів» бренду. Вона брала участь у кількох щорічних показах, востаннє вийшовши на подіум Victoria’s Secret у 2012 році.

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Міранда Керр на показі Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

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