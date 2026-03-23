Топмодель Міранда Керр змінила імідж і постала в образі білявки з веснянками

Зірка знялася в новій фотосесії для глянцю.

Міранда Керр у Marie Claire Australia

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

42-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен — Міранда Керр — стала головною зіркою нового випуску австралійської редакції Marie Claire та здивувала своїм новим образом. Вона перевтілилась у білявку з веснянками.

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

На обкладинці журналу Міранда позувала в корсетній сукні-бюст’є Louis Vuitton. Її образ доповнювали витончені золоті прикраси — кольє, браслет і каблучка. Автором фотосесії став Грег Сволс — відомий канадський fashion-фотограф.

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

В інтерв’ю журналу модель відверто розповіла про різні сторони свого життя — від розвитку власного косметичного бренду до підходу до біохакінгу, материнства і сімейних стосунків. Нагадаємо, модель виховує чотирьох синів і намагається знаходити баланс між кар’єрою і сім’єю.

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Особливу увагу Міранда приділяє своєму ранковому ритуалу, який допомагає їй зберігати енергію і внутрішню гармонію: вона прокидається о 5-й ранку, уникає телефону, медитує, потім відчиняє жалюзі («перші 20 хвилин перед сходом сонця — найбільш цілюще проміння»), промовляє молитву подяки й випиває склянку води з лимоном, а потім — каву з кокосовим молоком і кленовим сиропом; потім займається на тренажері Power Plate — вібраційній платформі, робить сухий масаж тіла щіткою й ретельне нанесення олійки для тіла.

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Говорячи про себе, Керр наголосила, що останнім часом почала приділяти більше уваги не тільки зовнішньому вигляду, а й емоційному здоров’ю. «Моє тіло сильно змінилося після чотирьох вагітностей, але зараз я менше турбуюся про старіння, ніж будь-коли», — зізналася вона. Модель зазначила, що з віком прийшло спокійніше та усвідомленіше ставлення до себе. Вона більше не прагне до ідеалу, а фокусується на внутрішньому комфорті, прийнятті та гармонії.

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр у Marie Claire Australia / © Instagram Міранди Керр

Раніше, нагадаємо, Міранда Керр у білому пальто і з сумкою-бочонком вийшла у світ.

Образи супермоделі Міранди Керр (26 фото)

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Associated Press

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Associated Press

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images

Міранда Керр / © Associated Press

Міранда Керр / © Associated Press

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр перед показом бренду Wonderbra у Сеулі / © Getty Images

Міранда Керр перед показом бренду Wonderbra у Сеулі / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

