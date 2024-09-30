Топмодель Ніна Агдал стала вперше мамою та показала фото дитини

Дівчина народила доньку.
Учора, 29 вересня, 32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – та її 29-річний бойфренд, блогер, боксер та рестлер Логан Пол уперше стали батьками. У них народилася донька, ім'я якої вони не приховували: дівчинку назвали Есмі.
Фотографіями прямо з пологового будинку, а також милим відео молоді батьки поділилися в Instagram.
(гортайте фото вправо)
"Есмі Агдал Логан приєдналася до чату", — звучить жартівливий підпис до фото.
Про те, що вагітна, модель повідомила навесні. Майбутні батьки не стали приховувати і стать дитини, а показали знімки з гендер-паті, з яких стало ясно, що вони чекають на народження доньки.
Нагадаємо, раніше Менді Мур стала мамою втретє і також відразу показала перше фото дитини. У неї та її чоловіка – музиканта Тейлора Голдсміта – теж народилася дівчинка.
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