Топмодель Ніна Агдал стала вперше мамою та показала фото дитини

Учора, 29 вересня, 32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – та її 29-річний бойфренд, блогер, боксер та рестлер Логан Пол уперше стали батьками. У них народилася донька, ім'я якої вони не приховували: дівчинку назвали Есмі.

Фотографіями прямо з пологового будинку, а також милим відео молоді батьки поділилися в Instagram.

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"Есмі Агдал Логан приєдналася до чату", — звучить жартівливий підпис до фото.

Про те, що вагітна, модель повідомила навесні. Майбутні батьки не стали приховувати і стать дитини, а показали знімки з гендер-паті, з яких стало ясно, що вони чекають на народження доньки.

Нагадаємо, раніше Менді Мур стала мамою втретє і також відразу показала перше фото дитини. У неї та її чоловіка – музиканта Тейлора Голдсміта – теж народилася дівчинка.

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