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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
61
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1 хв

Топмодель Ромі Стридж у шкіряних бермудах прогулялася Нью-Йорком

Зірка продемонструвала стильні образи в мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ромі Стридж

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

31-річна нідерландська модель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Ромі Стридж— опублікувала у своєму Instagram серію фото та відео з Нью-Йорка. Вона була сфотографована в стильному образі на вулицях міста.

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Ромі позувала в укороченому чорному жакеті та шкіряних чорних бермудах. Свій образ модель доповнила сонцезахисними окулярами Gucci, білими мюлями на низькому каблуці та трендовою чорною сумкою-багетом від Alaїa.

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Стридж ніяк не підписала фото.

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж / © Instagram Ромі Стридж

Зазначимо, коли Ромі Стридж було 14 років, у 2009-му, її помітили кілька модельних агентств, але вона тоді відмовилася підписувати з ними контракти, адже хотіла закінчити школу і відчувала, що ще не готова. Проте час від часу вона знімалася в невеликих проєктах, але не працювала моделлю на постійній основі. Свій перший великий контракт вона підписала у 2011 році й почала працювати в Європі. А вже у 2014-му Ромі вперше вийшла на подіум Victoria’s Secret Show, що одразу зробило її впізнаваною та підняло на новий рівень кар’єри. І вже у 2015-му вона отримала статус «ангела» бренду.

Нагадаємо, раніше топмодель Ромі Стридж показала, як бореться з віковими змінами шкіри обличчя — і це не ботокс.

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