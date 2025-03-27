Топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі у бікіні засмагала на даху хмарочоса

Відома англійка прилетіла по роботі до Бразилії, але встигла трохи відпочити.

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – прилетіла до Сан-Паулу на якийсь захід, організований ювелірним брендом Tiffany. Однак перед ним вона встигла потренуватися у спортзалі та позасмагати біля басейну. Фотографіями дівчина поділилася у своєму Instagram.

Розі позувала у спортзалі у стильному білому костюмі, який підкреслив її фігуру та накачаний прес.

instagram.com/rosiehw

А біля басейну на даху хмарочоса з видом на місто модель засмагала у бікіні кольору хакі від Celine. Свій образ вона доповнила кепкою, цікавою підвіскою з пензликом на шиї та пляжною сумкою з дерев'яних намистин від Saint Laurent.

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на показі Jean Paul Gaultier – вона повернулася на подіум уперше за останні кілька років. Вона продемонструвала драматичний образ. На ній була чорна прозора сукня максі з оголеними плечима, пікантним декольте та хутряним корсетом. Взута Розі була у чорні босоніжки-гладіатори.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

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