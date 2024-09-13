Топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі у спідній білизні вирушила на пробіжку

Після народження двох дітей дівчина багато часу приділяє спорту.

37-річна британська модель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — схоже, все ще відпочиває на грецьких островах, звідки вже показувала фото зі своїм коханим — актором Джейсоном Стейтемом.

Судячи з Instagram моделі, у відпустці вона не тільки проводить час із сім'єю та засмагає, а й не забуває про спортивні тренування. На нових фото Розі позує у білій нижній спортивній білизні від Alo, білих кросівках, сріблястих навушниках та з рушником на шиї.

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"Бігун", — лаконічно підписала знімки Гантінгтон-Вайтлі . Останнім часом вона захопилася спортом — і результат очевидний. Після народження двох дітей – сина Джека Оскара та доньки Ізабелли Джеймс – вона повернула свою дородову форму, і вже навіть покращила її.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як Джейсон Стейтем займається серфінгом із їхнім спільним сином.

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