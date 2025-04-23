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- Шоу-бізнес
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Топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася рідкісними фото своїх дітей від Джейсона Стейтема
Зоряна пара рідко публікує фотографії з їхнього сімейного життя.
38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — і її коханий — 57-річний актор Джейсон Стейтем — виховують двох спільних дітей: 7-річного Джека Оскара і трирічну Ізабеллу Джеймс.
У своєму Instagram Розі на честь минулої Великодня вирішила показати, як вони його відсвяткували. Судячи з фото, свято пройшло у вузькому сімейному колі. За традицією, діти збирали шоколадні яйця, заховані батьками в саду, а аніматор у костюмі зайця допомагав їм у цьому.
На одному із знімків Ізабелла у хутряній накидці з вухами вже їсть шоколадне яйце.
До речі, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі обручку з діамантом у 5 карат. Весілля довелося відкласти, бо Розі завагітніла.
Раніше, нагадаємо, модель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в мереживній спідній білизні. Вона приміряла комплект зі своєї колекції Rosie Lingerie, яку вона випускає у рамках своєї давньої співпраці з брендом Marks & Spencer.