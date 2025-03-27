ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
679
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі у бікіні засмагала на даху хмарочоса

Відома англійка прилетіла по роботі до Бразилії, але встигла трохи відпочити.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – прилетіла до Сан-Паулу на якийсь захід, організований ювелірним брендом Tiffany. Однак перед ним вона встигла потренуватися у спортзалі та позасмагати біля басейну. Фотографіями дівчина поділилася у своєму Instagram.

Розі позувала у спортзалі у стильному білому костюмі, який підкреслив її фігуру та накачаний прес.

/ © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

А біля басейну на даху хмарочоса з видом на місто модель засмагала у бікіні кольору хакі від Celine. Свій образ вона доповнила кепкою, цікавою підвіскою з пензликом на шиї та пляжною сумкою з дерев'яних намистин від Saint Laurent.

/ © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

/ © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

/ © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на показі Jean Paul Gaultier – вона повернулася на подіум уперше за останні кілька років. Вона продемонструвала драматичний образ. На ній була чорна прозора сукня максі з оголеними плечима, пікантним декольте та хутряним корсетом. Взута Розі була у чорні босоніжки-гладіатори.

/ © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
679
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie