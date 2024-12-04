Топмодель Сара Сампайо блиснула фігурою у червоній нижній білизні

33-річна португальська модель Сара Сампайо не виходила на подіум під час камбек-шоу Victoria's Secret — вона вже не "ангел" бренду, тому може брати участь у рекламі інших марок. Що вона й робить.

Сара почала співпрацювати з Hunkemöller Lingerie та показала першу промокампанію зі своєю участю. Вона приміряла яскраві комплекти спідньої білизни з нової святкової лінійки.

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фігуру моделі підкреслили ефектні корсети, бюстгальтери з мереживом та пуш-апом. Для зніманнь на темному волоссі Сари біля обличчя зробили світлі пасма, проте зовсім недавно вона повернула свій натуральний колір — для ролі Єви Тешмахер у новому фільмі про Супермена їй довелося перефарбуватися в блонд, для чого вона провела в кріслі перукаря 11 годин.

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фото: Instagram Сари Сампайо

Раніше, нагадаємо, Сара Сампайо блищала на гала-вечорі Baby2Baby у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі. Для виходу на публіку вона обрала чорну максісукню від Zuhair Murad з об'ємною спідницею та розрізом спереду. Сукня була з американською проймою, і доповнила його модель чорними сатиновими туфлями, прикрашеними камінням. Волосся Сара зібрала в пучок, зробила макіяж із червоними губами та доповнила образ численними прикрасами – сережками, кількома кільцями та браслетами.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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