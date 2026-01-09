ТСН у соціальних мережах

Топмодель Сара Сампайо привернула до себе погляди, завдяки мереживним вставкам на сукні

Її вишукана сукня у вінтажному стилі — одна із улюблених серед багатьох відомих жінок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Getty Images

Модель Сара Сампайо відвідала вечір номінантів — офіційний захід в межах «Золотого глобуса» — організований The Hollywood Reporter та Spotify у Каліфорнії. На червону доріжку зірка вийшла у чорній вишуканій сукні, яка зачаровувала дизайном, адже спереду у вбрання було чорне мереживо та доволі глибоке V-подыбне декольте.

Спідниця сукні була виконана із однотонного шовку, а от дизайн рукавів був у стилі «бараняча нога» — зверху дуже широкі і звужуються донизу. Доповнила модель образ туфлями чорного кольору, яскравим макіяжем та сережками у вінтажному стилі.

Сара Сампайо / © Getty Images

Сара Сампайо / © Getty Images

Модель цієї сукні є дуже популярною і раніше і різних варіаціх і фасонах її носили різні відомі жінки. Наприклад, Кендалл Дженнер якось потрапила під приціл папараці у подібній сукні з короткими рукавами.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

