- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Топмодель Сара Сампайо привернула до себе погляди, завдяки мереживним вставкам на сукні
Її вишукана сукня у вінтажному стилі — одна із улюблених серед багатьох відомих жінок.
Модель Сара Сампайо відвідала вечір номінантів — офіційний захід в межах «Золотого глобуса» — організований The Hollywood Reporter та Spotify у Каліфорнії. На червону доріжку зірка вийшла у чорній вишуканій сукні, яка зачаровувала дизайном, адже спереду у вбрання було чорне мереживо та доволі глибоке V-подыбне декольте.
Спідниця сукні була виконана із однотонного шовку, а от дизайн рукавів був у стилі «бараняча нога» — зверху дуже широкі і звужуються донизу. Доповнила модель образ туфлями чорного кольору, яскравим макіяжем та сережками у вінтажному стилі.
Модель цієї сукні є дуже популярною і раніше і різних варіаціх і фасонах її носили різні відомі жінки. Наприклад, Кендалл Дженнер якось потрапила під приціл папараці у подібній сукні з короткими рукавами.