Топмодель Сара Сампайо в ефектній золотій сукні з високими розрізами сходила на вечірку

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

34-річна португальська модель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо - сходила на вечірку на честь дня народження своєї подруги — моделі Шаніни Шейк, якій виповнилося 35 років. Яке вбрання обрала для такої події, Сара показала у своєму Instagram.

Вона одягла ефектну золоту сукню, розшиту паєтками, з високими розрізами з боків, які дали змогу їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Свій вечірній образ модель доповнила витонченими золотими босоніжками і великими золотими сережками. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила природний макіяж.

Іменинниця ж була в блискучій обтислій сукні-бюст’є.

Шаніна Шейк / © Instagram Сари Сампайо

