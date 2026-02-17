- Дата публікації
Топмодель Сара Сампайо в ефектній золотій сукні з високими розрізами сходила на вечірку
Дівчина похизувалася в Мережі своїм новим вечірнім луком.
34-річна португальська модель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо - сходила на вечірку на честь дня народження своєї подруги — моделі Шаніни Шейк, якій виповнилося 35 років. Яке вбрання обрала для такої події, Сара показала у своєму Instagram.
Вона одягла ефектну золоту сукню, розшиту паєтками, з високими розрізами з боків, які дали змогу їй продемонструвати свої стрункі ноги.
Свій вечірній образ модель доповнила витонченими золотими босоніжками і великими золотими сережками. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила природний макіяж.
Іменинниця ж була в блискучій обтислій сукні-бюст’є.
