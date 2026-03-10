- Дата публікації
Топмодель Сара Сампайо зробила своє перше татуювання і показала результат
Дівчина розповіла, кому присвятила перший перманентний малюнок на своєму тілі.
34-річна португальська модель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — поділилася з шанувальниками особистою і дуже зворушливою історією. У своєму Instagram вона розповіла, що зробила перше в житті татуювання, а також пояснила, кому саме присвятила цей символічний напис.
Модель обрала мінімалістичний дизайн: тонкий напис «little monkey» («маленька мавпочка»), який набила під лівими грудьми. Татуювання стало для Сампайо не просто прикрасою, а пам’ятним знаком про улюблену тварину, що відігравала важливу роль у її житті. «Тобі сьогодні виповнилося б 2 роки. Де б ти не була, я люблю тебе й дуже сумую, моя маленька мавпочко», — написала Сара та додала: «Моє перше татуювання присвячене моєму маленькому солодкому хлопчику».
Сампайо має на увазі свого собаку, який загубився торік. Для моделі цей улюбленець був справжнім членом сім’ї. Після зникнення улюбленця вона тривалий час намагалася його знайти: публікувала оголошення у соціальних мережах, просила допомоги у прихильників та місцевих мешканців, а також ділилася будь-якою інформацією, що могла допомогти в пошуках. Попри всі зусилля, знайти собаку так і не вдалося.
Зазначимо, Сара сильно переживала, проте за деякий час вона вирішила врятувати ще одного собаку, взявши собі домашнього вихованця з притулку. Його фото вона вже показувала в Мережі.