Топмодель Сара Сампайо зробила своє перше татуювання і показала результат

Сара Сампайо / © Associated Press

Реклама

34-річна португальська модель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — поділилася з шанувальниками особистою і дуже зворушливою історією. У своєму Instagram вона розповіла, що зробила перше в житті татуювання, а також пояснила, кому саме присвятила цей символічний напис.

Перше татуювання Сари Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Модель обрала мінімалістичний дизайн: тонкий напис «little monkey» («маленька мавпочка»), який набила під лівими грудьми. Татуювання стало для Сампайо не просто прикрасою, а пам’ятним знаком про улюблену тварину, що відігравала важливу роль у її житті. «Тобі сьогодні виповнилося б 2 роки. Де б ти не була, я люблю тебе й дуже сумую, моя маленька мавпочко», — написала Сара та додала: «Моє перше татуювання присвячене моєму маленькому солодкому хлопчику».

Собака Сари Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сампайо має на увазі свого собаку, який загубився торік. Для моделі цей улюбленець був справжнім членом сім’ї. Після зникнення улюбленця вона тривалий час намагалася його знайти: публікувала оголошення у соціальних мережах, просила допомоги у прихильників та місцевих мешканців, а також ділилася будь-якою інформацією, що могла допомогти в пошуках. Попри всі зусилля, знайти собаку так і не вдалося.

Реклама

Сара Сампайо із собакою

Сара Сампайо із собакою

Зазначимо, Сара сильно переживала, проте за деякий час вона вирішила врятувати ще одного собаку, взявши собі домашнього вихованця з притулку. Його фото вона вже показувала в Мережі.