Топмодель Жасмін Тукс підкреслила вагітний живіт обтислою сукнею
Зірка не стала приховувати свою вагітність, а одразу поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.
34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — незабаром стане мамою вдруге. Свою вагітність вона не приховувала, а навпаки, зараз віддає перевагу вбранню, яке підкреслює її цікавий стан.
Так, вона позувала в довгій білій сукні від Meshki з оголеними плечима, яка підкреслила її фігуру. Свій образ модель доповнила золотими сережками і браслетами, а волосся зібрала в тугий низький пучок.
Зазначимо, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року. «Ми хотіли дати доньці ім’я, що буде сильним, але й дуже жіночним. Міа Вікторія — це віддзеркалення надії, краси та внутрішньої сили», — розповіла якось в інтерв’ю Жасмин.
Раніше, нагадаємо, ще одна вагітна топмодель Карлі Клосс відвезла дітей у дитсадок на велосипеді з візком. Зірці і скоро до пологового, але вона ще веде досить активний спосіб життя.