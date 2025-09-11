ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Жасмін Тукс підкреслила вагітний живіт обтислою сукнею

Зірка не стала приховувати свою вагітність, а одразу поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — незабаром стане мамою вдруге. Свою вагітність вона не приховувала, а навпаки, зараз віддає перевагу вбранню, яке підкреслює її цікавий стан.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Так, вона позувала в довгій білій сукні від Meshki з оголеними плечима, яка підкреслила її фігуру. Свій образ модель доповнила золотими сережками і браслетами, а волосся зібрала в тугий низький пучок.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року. «Ми хотіли дати доньці ім’я, що буде сильним, але й дуже жіночним. Міа Вікторія — це віддзеркалення надії, краси та внутрішньої сили», — розповіла якось в інтерв’ю Жасмин.

Раніше, нагадаємо, ще одна вагітна топмодель Карлі Клосс відвезла дітей у дитсадок на велосипеді з візком. Зірці і скоро до пологового, але вона ще веде досить активний спосіб життя.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_4 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_2 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_8 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_6 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie