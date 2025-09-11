Топмодель Жасмін Тукс підкреслила вагітний живіт обтислою сукнею

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — незабаром стане мамою вдруге. Свою вагітність вона не приховувала, а навпаки, зараз віддає перевагу вбранню, яке підкреслює її цікавий стан.

Так, вона позувала в довгій білій сукні від Meshki з оголеними плечима, яка підкреслила її фігуру. Свій образ модель доповнила золотими сережками і браслетами, а волосся зібрала в тугий низький пучок.

Зазначимо, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року. «Ми хотіли дати доньці ім’я, що буде сильним, але й дуже жіночним. Міа Вікторія — це віддзеркалення надії, краси та внутрішньої сили», — розповіла якось в інтерв’ю Жасмин.

