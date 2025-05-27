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- Шоу-бізнес
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Топмодель Жасмін Тукс повністю роздяглася для реклами власного бренду
Дівчина заснувала свій бренд і знялася у його промокампанії.
34-річна американська топмодель і «янгол» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — не стала відставати від інших моделей, які, крім моделінгу, мають бізнес у суміжних сферах — хтось продає косметику, хтось — одяг. Вона заснувала бренд Brunel, який випускає косметику для догляду за тілом. Поки що в його асортименті є лише олії для тіла — з шимером і бронзатором.
У промокампанії бренду, що не дивно, знялася сама Жасмін.
Вона позувала на фото в бікіні мідного відтінку із тканини з люрексом, а також у комплекті безшовної спідньої білизни.
Також Тукс зазнімкована на знімках топлес — у самій лише білій спідниці з високим розрізом.
А на одному зі знімків Жасмін повністю оголена.
Раніше, нагадаємо, колишні «янголи» Victoria’s Secret зібралися на гала-вечорі Baby2Baby у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі. Жасмін Тукс, Міранда Керр і Сара Сампайо сяяли на гала-вечорі в гарному вечірньому вбранні.