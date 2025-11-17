Топмодель Жасмін Тукс стала мамою вдруге і показала перше фото дитини

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Як виявилося, 34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — народила свою другу дитину ще 28 жовтня, однак деякий час вирішила це приховувати, публікуючи в Мережі інший контент і свої «вагітні» фотосесії. Однак усе-таки поділилася радісною новиною і показала перші фото дитини.

Жасмін Тукс із чоловіком і дітьми / © Instagram Жасмін Тукс

На фото в Instagram Жасмін зазнімкована зі своїм чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Гуаном Девідом Борреро, їхньою донькою Мією, яка народилася в лютому 2023-го, а також із новонародженим сином, якого назвали Матео.

Жасмін Тукс із новонародженим сином / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс із дітьми / © Instagram Жасмін Тукс

Обличчя дітей Тукс приховує від публіки, як роблять і багато інших знаменитостей.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс на останніх тижнях вагітності відкрила легендарне шоу Victoria’s Secret і вийшла на подіум у лаконічній атласній спідній білизні гарного відтінку капучино та сукні-сітці з великими намистинами. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді мушлі. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

