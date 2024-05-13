Топмодель Жасмин Тукс показала, як під час вагітності позувала оголеною

33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – у лютому 2023 року стала вперше мамою, вона народила доньку, яку назвала Мія Вікторія. Батьком малюка є чоловік моделі – виконавчий директор Snapchat, син віцепрезидента Еквадору – Хуан Давід Борреро.

На честь Дня матері вона вирішила згадати, як під час вагітності брала участь у "вагітному" фотосеті. Жасмин позувала в одних трусах і жакеті, накинутому на одне плече. Голі груди модель прикривала рукою. Автором фото став фешн-фотограф Джером Дюран.

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс блиснула фігурою у білому бікіні. За рік вона повністю відновила свою дородову форму.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

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