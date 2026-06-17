Топмодель Жозефін Скрівер знялася топлес у сміливій фотосесії на пляжі

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

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33-річна датська модель та колишня «ангел» Victoria’s Secret Жозефін Скрівер знялася у новій промокампанії популярного американського бренду Kith. Фотосесія на пляжі вийшла досить відвертою, адже модель позувала топлес.

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Також Жозефін приміряла декілька чорних купальників.

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Зазначимо, що Скрівер стала відомою завдяки доленосній зустрічі в підлітковому віці: коли їй було 15 років, під час поїздки з футбольною командою до Нью-Йорка її помітив скаут модельного агентства. Дівчина не відразу погодилася стати моделлю, оскільки спочатку хотіла закінчити школу в Данії. Після здобуття освіти у 2011 році вона підписала контракт з Unique Models і відразу дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку.

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У 2013 році Жозефін вперше вийшла на подіум знаменитого шоу Victoria’s Secret, а в 2016-му офіційно стала «янголом» цього бренду.

Останнім часом модель рідше з’являється у модних фотосесіях та на подіумі. Вона зайнята вихованням своєї трирічної доньки Аврори. Однак нещодавно Скрівер випустила колекцію ювелірних прикрас — можливо, саме в цій справі вона бачить своє майбутнє.

Нагадаємо, що раніше модель Жозефін Скрівер сфотографували під час шопінгу.

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