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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Жозефін Скрівер знялася топлес у сміливій фотосесії на пляжі

Дівчина стала зіркою реклами американського бренду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Жозефін Скрівер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

33-річна датська модель та колишня «ангел» Victoria’s Secret Жозефін Скрівер знялася у новій промокампанії популярного американського бренду Kith. Фотосесія на пляжі вийшла досить відвертою, адже модель позувала топлес.

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Також Жозефін приміряла декілька чорних купальників.

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Жозефін Скрівер / © Instagram Жозефін Скривер

Зазначимо, що Скрівер стала відомою завдяки доленосній зустрічі в підлітковому віці: коли їй було 15 років, під час поїздки з футбольною командою до Нью-Йорка її помітив скаут модельного агентства. Дівчина не відразу погодилася стати моделлю, оскільки спочатку хотіла закінчити школу в Данії. Після здобуття освіти у 2011 році вона підписала контракт з Unique Models і відразу дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку.

У 2013 році Жозефін вперше вийшла на подіум знаменитого шоу Victoria’s Secret, а в 2016-му офіційно стала «янголом» цього бренду.

Останнім часом модель рідше з’являється у модних фотосесіях та на подіумі. Вона зайнята вихованням своєї трирічної доньки Аврори. Однак нещодавно Скрівер випустила колекцію ювелірних прикрас — можливо, саме в цій справі вона бачить своє майбутнє.

Нагадаємо, що раніше модель Жозефін Скрівер сфотографували під час шопінгу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
319
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