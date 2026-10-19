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- Шоу-бізнес
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Топмодель Жизель Бундхен на милицях потрапила в об’єктиви папараці
Що саме сталося з відомою бразилійкою, поки що невідомо.
46-річну бразильську супермодель Жизель Бундхен помітили в Маямі-Біч із травмою ноги. Знаменитість пересувалася на милицях, а на її нозі був спеціальний ортопедичний черевик. Фотографії опублікував Page Six.
Незважаючи на травму, Жизель у чорному топі та джинсових мінішортах мала спокійний вигляд, проте намагалася не наступати на пошкоджену ногу.
Що саме сталося з супермоделлю, поки що невідомо. Сама Бундхен не коментувала травму й не розповідала про свій стан.
Зазначимо, Жизель Бундхен вважається однією з найуспішніших моделей у світі. Вона багато років співпрацювала з провідними модними будинками та була однією з головних зірок показів Victoria’s Secret. Останніми роками модель приділяє більше уваги родині та власним проєктам.
Нагадаємо, раніше Жизель Бундхен показала, як відпочиває на Таїті з трьома дітьми та коханим.