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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
757
Час на прочитання
2 хв

Топмоделі позують у бікіні на відпочинку: Клум, Ратаковскі, Гулар, Баптіста та інші

Традиційно літо — сезон відпусток селебріті, і моделі — не виняток: у своїх соцмережах вони діляться фотографіями в купальниках.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум

Більшість відомих моделей надають перевагу пляжному відпочинку, а свої яскраві фото публікують в Instagram. Хто із зіркових манекенниць уже встиг відпочити — дивіться в нашій добірці.

Гайді Клум

Гайді Клум

Гайді Клум

52-річна німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — зазнімкована на березі моря в коричневому бікіні і з надувним кругом у вигляді ківі.

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

32-річна бразильська модель Жизель Олівейра приміряла бікіні з анімалістичним принтом і позувала біля басейну десь у Лос-Анджелесі.

Бар Рафаелі

Бар Рафаелі

Бар Рафаелі

Бар Рафаелі

Бар Рафаелі

40-річна популярна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі не зазначила, де відпочивала, але на фото вона зображена в суцільному купальнику кольору курної троянди.

Жозефін Скрівер

Жозефін Скрівер

Жозефін Скрівер

Жозефін Скрівер

Жозефін Скрівер

32-річна данська модель і "ексангел" Victoria’s secret Жозефін Скрівер, схоже, вирушила на відпочинок без своєї доньки. Вона попивала коктейль просто з кокоса на Багамських островах у чорному бікіні.

Джоан Смоллс

Джоан Смоллс

Джоан Смоллс

37-річна пуерто-риканська топмодель відсвяткувала свій день народження біля басейну. Вона була одягнена в біле бікіні, а на її голові була рожева перука.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Як завжди, 34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі обрала для походу на пляж пікантний чорний купальник. Де саме відпочиває, зірка не повідомила, але в підписі під знімками зазначила, що це Адріатика.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста — кохана і мати дитини актора Венсана Касселя — вирушила засмагати у в’язаному бікіні, яке потім зняла і залишилася топлес.

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

40-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria’s Secret — Ізабель Гулар — разом із сім’єю і бойфрендом вирушила на відпочинок до Іспанії. Модель у червоному бікіні на тонких бретельках позувала на борту яхти. Вона має, як завжди, приголомшливий вигляд.

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