Торі Спеллінг з’явилася на церемонії у червоній сукні з прозорим корсетом і замалим декольте, яке перетисло їй груди
52-річна акторка, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» обрала для свого виходу вбрання не за розміром.
Торі Спеллінг відвідала церемонію вручення музичної премії iHeartRadio Music Awards 2026, яка відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.
На червону доріжку зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» вийшла у червоній сукні максі без бретельок від бренду Walter Mendez Atelier. Спідниця вбрання була розшита стразами і мала високий розріз до стегна, а корсет був прозорим і мав квіткову аплікацію у зоні бюсту.
Декольте було трішки замале на Торі, адже було помітно, що воно перетискає її груди.
Аутфіт Спеллінг доповнила срібними босоніжками зі стразами на високих платформах, підборах і з ремінцями.
У Торі було ідеально рівне укладання боб каре, макіяж із бежевою помадою і нарощеними пишними віями, а також молочний манікюр із золотими акцентами. Вуха вона прикрасила сережками-квітами з різнокольоровим камінням, а на руках було безліч каблучок із камінням.
