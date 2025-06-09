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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
530
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1 хв

Торт у вигляді сідниць та тимчасові тату: Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 34-річчя

Відома модель організувала галасливу вечірку для друзів у свій день народження.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

7 червня американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі святкувала свій день народження. Їй виповнилося 34 роки. Вона організувала вечірку для друзів та показала у Instagram, як вона пройшла.

Для святкування Емілі одягла строкатий напівпрозорий комбінезон, волосся залишила розпущеним, а очі підвела чорним олівцем.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Гостям вечірки робили тимчасові тату у вигляді імені іменинниці.

Гості вечірки на честь дня народження Емілі Ратажковські / © Instagram Емілі Ратаковскі

Гості вечірки на честь дня народження Емілі Ратажковські / © Instagram Емілі Ратаковскі

На завершення вечора Емілі задула свічки на торті, який був виконаний у вигляді сідниць у червоному купальнику.

Торт на дні народження Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Торт на дні народження Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі блиснула фігурою в чорній мереживній білизні.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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