Торт у вигляді сідниць та тимчасові тату: Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 34-річчя

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

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7 червня американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі святкувала свій день народження. Їй виповнилося 34 роки. Вона організувала вечірку для друзів та показала у Instagram, як вона пройшла.

Для святкування Емілі одягла строкатий напівпрозорий комбінезон, волосся залишила розпущеним, а очі підвела чорним олівцем.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Гостям вечірки робили тимчасові тату у вигляді імені іменинниці.

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Гості вечірки на честь дня народження Емілі Ратажковські / © Instagram Емілі Ратаковскі

На завершення вечора Емілі задула свічки на торті, який був виконаний у вигляді сідниць у червоному купальнику.

Торт на дні народження Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі блиснула фігурою в чорній мереживній білизні.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images