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- Шоу-бізнес
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Торт у вигляді сідниць та тимчасові тату: Емілі Ратаковскі показала, як відсвяткувала 34-річчя
Відома модель організувала галасливу вечірку для друзів у свій день народження.
7 червня американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі святкувала свій день народження. Їй виповнилося 34 роки. Вона організувала вечірку для друзів та показала у Instagram, як вона пройшла.
Для святкування Емілі одягла строкатий напівпрозорий комбінезон, волосся залишила розпущеним, а очі підвела чорним олівцем.
Гостям вечірки робили тимчасові тату у вигляді імені іменинниці.
На завершення вечора Емілі задула свічки на торті, який був виконаний у вигляді сідниць у червоному купальнику.
Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі блиснула фігурою в чорній мереживній білизні.