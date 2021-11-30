Total black look: елегантна Моніка Беллуччі приїхала на фестиваль до Турина

57-річна італійська акторка Моніка Беллуччі наразі перебуває в Турині.

Сьогодні Беллуччі з'явилася на пресконференції під час 39-го Туринського кінофестивалю, а значить ввечері варто чекати на зірку і на червоній доріжці.

Після Венеційського кінофестивалю Туринський, мабуть, найбільший кінофестиваль в Італії. Тут показують фільми, зняті молодими режисерами. Але також сюди з'їжджаються і професіонали своєї справи, які вже давно в індустрії та їм точно є чим поділитися з молоддю.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка вийшла до публіки традиційно у чорному вбранні: блузці, штанях та жакеті з квітковим малюнком теж чорного кольору. У зірки було розпущене волосся, на шиї красувалася золота прикраса, а на обличчі був насичений макіяж з акцентом на очі та губи. Взула Моніка ботильйони на платформі.

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