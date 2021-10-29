Total black look: леді Амелія Віндзор відвідала світську вечірку

Двоюрідна внучата племінниця королеви Єлизавети II відвідала світський захід.
Леді Амелія Віндзор приїхала на паті британського Vogue x Self-Portrait і з'явилася перед камерами фотографів у чорній мінісукні, розшиті камінням, яку одягла у поєднанні із щільними чорними колготами та чорними грубими черевиками.
В руках дівчини була маленька чорна сумка з бантом на короткому ремінці, також Амелія зробила легкий макіяж і розпустила довге волосся. Вона мала досить скромний та елегантний вигляд.
Минулого свого виходу, коли Амелія з'являлася у світському суспільстві, вона сяяла перед камерами в довгій чорній сукні з глибоким V-подібним декольте і в сірому пальті у велику клітинку, та взула рожеві черевики з коричневими плямами і без підборів.
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