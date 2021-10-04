Total black look: Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем відвідали показ Givenchy

Бруклін Бекхем і його наречена Нікола Пельтц приїхали до Парижа, де триває Тиждень моди.

Вчора ввечері пара постала перед об'єктивами фотографів на показі колекції весна-літо 2022 Givenchy, захід відбувся на U Arena.

22-річний Бруклін був одягнений в чорну кофту, штани і теплий кардиган, а взутий в туфлі. Його кохана 26-річна Нікола Пельтц теж була в усьому чорному: штанах, туніці і короткій шкіряній косусі. Волосся акторки було заправлене за комір куртки, на обличчі був вечірній макіяж.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Getty Images

Пара мала стильний вигляд і охоче позувала перед камерами фотографів. Бруклін і Нікола, нагадаємо, готуються до весілля, яке перенесли на 2022 рік через пандемію коронавірусу. Одну із весільних суконь для нареченої зшиє мама нареченого — дизайнерка Вікторія Бекхем.

Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем / Instagram Ніколи Пельтц

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