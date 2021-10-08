Total pink look: Кім Кардашян в аутфіті від Balenciaga прогулялася Нью-Йорком

Зірка реаліті Кім Кардашян знову потрапила під приціл нью-йоркських фотографів.

Знаменитість зараз перебуває в Нью-Йорку, де завтра, в суботу, стане запрошеною ведучою шоу Saturday Night Live. Продюсери шоу запросили Кім для участі, щоб підвищити рейтинги програми, які останнім часом не тішать. І вона охоче погодилася, щоправда, сума, за якою Кім дала свою згоду не розголошується.

Кім Кардашян / Getty Images

У місті Кім часто з'являється перед камерами в аутфітах від бренду Balenciaga, з яким теж щільно співпрацює. Зірку заскочили дорогою на чергову репетицію Saturday Night Live, Кім була в оксамитовому подовженому блейзері рожевого кольору, вперше представленому на подіумі на показі колекції весна-літо 2019, в поєднанні зі сріблястою сумкою з кристалами і рожевими атласними чобітьми до стегна. Також на зірці були рожеві рукавички, у вухах - масивні сріблясті сережки, довге чорне волосся було розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Кім Кардашян / Getty Images

Уже після репетиції шоу Кім помітили в теплому бордовому пальті та толстовці з капюшоном і чорних шкіряних рукавичках. Інші образи Кім Кардашян від Balenciaga з Нью-Йорка ви можете подивитися в галереї нижче.

Кім Кардашян / Getty Images

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Кім Кардашян в Нью-Йорку (6 фото)

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