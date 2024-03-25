Трагедія агента 007: як Пірс Броснан втратив першу дружину від раку, зміг подолати депресію та знайти кохання

В актора було непросте життя і він втратив багатьох, кого любив, але зараз він знову щасливий.
Актор Пірс Броснан, відомий багатьом за франшизою про агента 007 Джеймса Бонда, вважається одним з найщасливіших голлівудських сім'янином, адже багато років у шлюбі з Кілі Шей Сміт. Однак до цього знайомства він уже був одружений, але ця любовна історія закінчилася трагічно.
Першою дружиною Броснана стала Кассандра Гарріс — американська акторка та публічна особистість. Вона була старша за Пірса на 5 років і вже мала двох дітей від попереднього шлюбу.
Після знайомства вони почали зустрічатися і купили будинок у Лондоні, потім одружилися у грудні 1980 року, і у 1983-му у них народився син, якого назвали Шон. Також Броснан виховував двох дітей Кассандри від попереднього шлюбу, Шарлотту та Кріса. Оскільки 1986 року батько дітей помер, Пірс усиновив їх і згодом вони взяли його прізвище.
Сім'я часто разом з'являлася на заходах, ходила прем'єрами.
Їхнє життя кардинально змінилося, коли 1987 року у Гарріс діагностували рак яєчників, який виявився спадковою хворобою, оскільки від нього померла її власна мати.
Вона чотири роки боролася із захворюванням, але в результаті все ж програла цю битву 1991 року, коли їй було лише 43 роки. Також від раку яєчників померла згодом названа дочка Пірса Шарлотта, а названий син потрапив під вплив наркотиків.
Після смерті дружини у нього була депресія, однак він зміг у цьому жахітті знову знайти кохання. 1994 року Броснан зустрів у Мексиці американську журналістку Кілі Шей Сміт. Вони багато років зустрічалися та одружилися лише 2001 року. У них двоє синів – Ділан та Періс.
Пара часто потрапляє під приціл папараці, з'являється на світських заходах. Броснан неодноразово заявляв в інтерв'ю, що Кілі — його полярна зірка, оскільки вона врятувала його від депресії після втрати Кассандри.
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