Трагічна історія Діани: Netflix представив трейлер п'ятого сезону серіалу "Корона"

Netflix оголосив дату прем'єри серіалу про британську королівську родину, а тепер представив і трейлер.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату прем'єри п'ятого сезону серіалу "Корона". Він вийде на платформі у середу, 9 листопада.

У четвер Netflix випустив перший трейлер довгоочікуваного п'ятого сезону популярного серіалу про життя членів британської королівської родини.

У п'ятому сезоні відбудеться повна зміна акторського складу. Він висвітлюватиме роки правління Джона Мейджора, складності у шлюбі Діани та принца Чарльза та трагічну смерть Діани 1997 року.

(гортайте фото праворуч)

Імельда Стонтон, ірландсько-англійська акторка, зіграє роль королеви Єлизавети II, змінивши в цій ролі Олівію Колман, яка грала у п'ятому та шостому сезонах. Вона стане третьою акторкою, яка носила корону в серіалі — роль юної королеви виконувала Клер Фой у першому та другому сезонах шоу.

У трейлері ми бачимо, що творці серіалу покажуть знамените інтерв'ю принцеси Діани для BBC у програмі Panorama, де вона розповіла про життя у палаці. "Я не піду тихо, - каже вона. "Я боротимуся до кінця".

Новий сезон стане передостаннім для шоу, натхненого життям британської королівської родини. Вже названо імена акторів, які зіграють у шостому та заключному сезоні серіалу. Його автор Пітер Морган раніше підтвердив, що шостий сезон стане останнім.

Читайте також: