Джулія Фокс / © Associated Press

Реклама

Модель і акторка Джулія Фокс з’явилася на вечірці на честь Геловіна в Нью-Йорку, але щойно вона вийшла на публіку — викликала хвилю негативу. Річ у тім, що Джулія вирішила вбратись як Джекі Кеннеді, але не просто як перша леді США, а відтворила її закривавлений рожевий костюм.

Джулія Фокс / © Associated Press

Коли журнал People опублікував в Instagram кадри з костюмом, багатьох обурило, що модель обрала таке вбрання.

Один із коментаторів написав: «Який несмак. Трагедія — це не костюм».

Реклама

Також були ті, хто писав, що вона має перепросити перед сім’єю Кеннеді за те, що їм довелося знову пережити жах того дня.

Це вбрання Жаклін Кеннеді носила в один із найжахливіших днів американської історії — в день, коли в Далласі на очах у мільйонів людей застрелили її чоловіка — президента Джона Кеннеді. У момент трагедії вона була з чоловіком в одній машині, і його кров забруднила її вбрання.

Жаклін і Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року / © Getty Images

Після вбивства чоловіка рожевий костюм і аксесуари Кеннеді залишилися на Джекі. Убита горем жінка відмовилася їх знімати.

Жаклін і Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року / © Getty Images

«Нехай вони побачать, що вони зробили», — неодноразово говорила вона, коли їй пропонували його переодягнути.

Реклама

Перша леді, як відомо, також вирішила стати поруч із Ліндоном Б. Джонсоном, коли він складав присягу як наступний президент.