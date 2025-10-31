ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
333
2 хв

«Трагедія — це не костюм»: Джулію Фокс розкритикували за вибір вбрання на Геловін

Модель зіткнулася з хвилею негативу, оскільки замість будь-якого іншого попкультурного образу, одягла забруднений кров’ю костюм першої леді. Її вчинок не оцінили.

Юлія Каранковська
Джулія Фокс

Джулія Фокс / © Associated Press

Модель і акторка Джулія Фокс з’явилася на вечірці на честь Геловіна в Нью-Йорку, але щойно вона вийшла на публіку — викликала хвилю негативу. Річ у тім, що Джулія вирішила вбратись як Джекі Кеннеді, але не просто як перша леді США, а відтворила її закривавлений рожевий костюм.

Джулія Фокс / © Associated Press

Джулія Фокс / © Associated Press

Коли журнал People опублікував в Instagram кадри з костюмом, багатьох обурило, що модель обрала таке вбрання.

Один із коментаторів написав: «Який несмак. Трагедія — це не костюм».

Також були ті, хто писав, що вона має перепросити перед сім’єю Кеннеді за те, що їм довелося знову пережити жах того дня.

Це вбрання Жаклін Кеннеді носила в один із найжахливіших днів американської історії — в день, коли в Далласі на очах у мільйонів людей застрелили її чоловіка — президента Джона Кеннеді. У момент трагедії вона була з чоловіком в одній машині, і його кров забруднила її вбрання.

Жаклін і Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року / © Getty Images

Жаклін і Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року / © Getty Images

Після вбивства чоловіка рожевий костюм і аксесуари Кеннеді залишилися на Джекі. Убита горем жінка відмовилася їх знімати.

Жаклін і Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року / © Getty Images

Жаклін і Джон Кеннеді 22 листопада 1963 року / © Getty Images

«Нехай вони побачать, що вони зробили», — неодноразово говорила вона, коли їй пропонували його переодягнути.

Перша леді, як відомо, також вирішила стати поруч із Ліндоном Б. Джонсоном, коли він складав присягу як наступний президент.

Жаклін Кеннеді та Ліндон Б. Джонсон, 22 листопада 1963 року / © Getty Images

Жаклін Кеннеді та Ліндон Б. Джонсон, 22 листопада 1963 року / © Getty Images

