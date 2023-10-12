Трансгендерна зірка TikTok у прозорій сукні блиснула трусами і неохайним манікюром на світській церемонії

Ділан Малвані продемонструвала на заході красиве вбрання і недоглянутий манікюр.
26-річна американська зірка TikTok і трансгендерна жінка – Ділан Малвані – відвідала церемонію нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у The Roundhouse у Лондоні. Вона стала однією із переможниць премії.
На заході інфлюенсерка продемонструвала пікантний аутфіт. Вона позувала перед фотокамерами у романтичній прозорій чорній сукні максі з тонкими бретельками з бантиками і з рюшами на спідниці. Крізь фатин просвічувалися чорні труси.
Взула Малвані чорні гостроносі туфлі. Лук зірка TikTok доповнила акуратною зачіскою і яскравим макіяжем смокі-айс. У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці – каблучка з цього самого комплекту.
Недоглянутим у Ділан був лише манікюр – срібний гельлак уже достатньо відріс і був обдертий на кінчиках нігтів.
Нагадаємо, Аманда Голден прийшла на церемонію у чорній мінісукні, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.
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