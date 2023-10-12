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Трансгендерна зірка TikTok у прозорій сукні блиснула трусами і неохайним манікюром на світській церемонії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Трансгендерна зірка TikTok у прозорій сукні блиснула трусами і неохайним манікюром на світській церемонії

Ділан Малвані / Фото: Getty Images

Ділан Малвані продемонструвала на заході красиве вбрання і недоглянутий манікюр.

26-річна американська зірка TikTok і трансгендерна жінка – Ділан Малвані – відвідала церемонію нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у The Roundhouse у Лондоні. Вона стала однією із переможниць премії.

На заході інфлюенсерка продемонструвала пікантний аутфіт. Вона позувала перед фотокамерами у романтичній прозорій чорній сукні максі з тонкими бретельками з бантиками і з рюшами на спідниці. Крізь фатин просвічувалися чорні труси.

Ділан Малвані / © Getty Images
Ділан Малвані / Фото: Getty Images

Взула Малвані чорні гостроносі туфлі. Лук зірка TikTok доповнила акуратною зачіскою і яскравим макіяжем смокі-айс. У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці – каблучка з цього самого комплекту.

Недоглянутим у Ділан був лише манікюр – срібний гельлак уже достатньо відріс і був обдертий на кінчиках нігтів.

Ділан Малвані / © Getty Images
Ділан Малвані / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Аманда Голден прийшла на церемонію у чорній мінісукні, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.

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Дата публікації
Перегляди
214
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