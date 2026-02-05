- Дата публікації
Трансгендерна дочка Ілона Маска позувала в мереживній спідній білизні
Дівчина стала зіркою нової колекції популярного бренду.
21-річна Вівіан Вілсон — трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска — стала зіркою промокампанії бренду Savage x Fenty, засновницею якого є співачка Ріанна.
Вона позувала в чорному мереживному комплекті і такому ж халаті з нової колекції, яка отримала назву The Lace Flow. У коментарях під фото в Instagram шанувальники моделі засипали її компліментами.
Ця фотосесія стала частиною нової колекції, яка робить акцент на розмаїтті людських фігур, гендерній ідентичності та самовираженні.
Зазначимо, дівчина активно будує модельну кар’єру і восени 2025-го дебютувала на подіумі на показах брендів Alexis Bittar, Prabal Gurung і Dauphinette. Сам же Ілон Маск зрікся доньки. Причиною скандальної сварки стало те, що у 2022 році Вівіан здійснила трансґендерний перехід за згодою матері, а її батько був проти. Вона народилася хлопчиком, і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск.
Раніше, нагадаємо, Вівіан Вілсон уже співпрацювала з брендом Ріанни. Вона знялася в промокампанії, присвяченій Дню святого Валентина.