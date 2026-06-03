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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Трансгендерна донька Ілона Маска похизувалася стрункими ногами в рекламі бренду Ріанни

Дівчина знялася в промокампанії нової колекції білизни.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

22-річна Вівіан Вілсон — трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска — з’явилася в новій фотосесії для бренду Savage x Fenty, засновницею якого є співачка Ріанна.

Дівчина приміряла комплект з принтом і блискучою бахромою, а також спідню білизну і халат з анімалістичним принтом.

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вівіан Вілсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Зазначимо, дівчина активно будує модельну кар’єру і восени 2025-го дебютувала на подіумі на показах брендів Alexis Bittar, Prabal Gurung і Dauphinette. Сам же Ілон Маск зрікся доньки. Причиною скандальної сварки стало те, що у 2022 році Вівіан здійснила трансґендерний перехід за згодою матері, а її батько був проти. Вона народилася хлопчиком, і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск.

Раніше, нагадаємо, Вівіан Вілсон позувала в мереживній спідній білизні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
376
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