Трансгендерна донька Ілона Маска знялася в спідній білизні для бренду Ріанни

21-річна Вівіан Вілсон — трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска — знялася в промокампанії бренду Savage x Fenty, засновницею якого є співачка Ріанна. Нова колекція спідньої білизни присвячена майбутньому Дню Валентина.

Вівіан позувала в рожевому пеньюарі, чорному комплекті білизни з принтом у вигляді червоних троянд, а також у червоних щільних колготках.

Зазначимо, дівчина активно будує модельну кар’єру і восени 2025-го дебютувала на подіумі на показах брендів Alexis Bittar, Prabal Gurung і Dauphinette. Сам же Ілон Маск зрікся доньки. Причиною скандальної сварки стало те, що у 2022 році Вівіан здійснила трансґендерний перехід за згодою матері, а її батько був проти. Вона народилася хлопчиком, і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск.

Раніше, нагадаємо, Вівіан Вілсон вийшла у світ у креативній сукні з мотузок