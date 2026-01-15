- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 397
- Час на прочитання
- 1 хв
Трансгендерна донька Ілона Маска знялася в спідній білизні для бренду Ріанни
Дівчина стала зіркою нової колекції білизни.
21-річна Вівіан Вілсон — трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска — знялася в промокампанії бренду Savage x Fenty, засновницею якого є співачка Ріанна. Нова колекція спідньої білизни присвячена майбутньому Дню Валентина.
Вівіан позувала в рожевому пеньюарі, чорному комплекті білизни з принтом у вигляді червоних троянд, а також у червоних щільних колготках.
Зазначимо, дівчина активно будує модельну кар’єру і восени 2025-го дебютувала на подіумі на показах брендів Alexis Bittar, Prabal Gurung і Dauphinette. Сам же Ілон Маск зрікся доньки. Причиною скандальної сварки стало те, що у 2022 році Вівіан здійснила трансґендерний перехід за згодою матері, а її батько був проти. Вона народилася хлопчиком, і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск.
Раніше, нагадаємо, Вівіан Вілсон вийшла у світ у креативній сукні з мотузок