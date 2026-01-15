ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Трансгендерна донька Ілона Маска знялася в спідній білизні для бренду Ріанни

Дівчина стала зіркою нової колекції білизни.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

21-річна Вівіан Вілсон — трансгендерна донька мільярдера Ілона Маска — знялася в промокампанії бренду Savage x Fenty, засновницею якого є співачка Ріанна. Нова колекція спідньої білизни присвячена майбутньому Дню Валентина.

Вівіан позувала в рожевому пеньюарі, чорному комплекті білизни з принтом у вигляді червоних троянд, а також у червоних щільних колготках.

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Зазначимо, дівчина активно будує модельну кар’єру і восени 2025-го дебютувала на подіумі на показах брендів Alexis Bittar, Prabal Gurung і Dauphinette. Сам же Ілон Маск зрікся доньки. Причиною скандальної сварки стало те, що у 2022 році Вівіан здійснила трансґендерний перехід за згодою матері, а її батько був проти. Вона народилася хлопчиком, і спочатку її звали Ксав’єр Александр Маск.

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Вівіан Вілсон

Раніше, нагадаємо, Вівіан Вілсон вийшла у світ у креативній сукні з мотузок

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie