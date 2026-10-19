Алекс Консані / © Associated Press

Реклама

23-річна американська трансгендерна модель Алекс Консані вийшла на показі Victoria’s Secret Fashion Show 2026, який відбувся 18 жовтня в Лос-Анджелесі. На подіумі зірка продемонструвала два ефектні образи, кожен із яких привернув увагу незвичайними деталями.

Для першого виходу Алекс обрала ніжно-рожевий комплект білизни та об’ємну смугасту накидку, яка поєднувала яскраво-рожеві та смарагдово-зелені відтінки. Образ доповнили прозорі туфлі на високих підборах і сріблясті сережки з логотипом бренду.

Реклама

У другому виході модель була в більш драматичному образі. Вона з’явилася на подіумі в чорному мереживному корсеті та з величезними золотистими крилами скульптурної форми.

Реклама

Алекс Консані / © Associated Press

Для Алекс це стала третя поспіль участь у шоу Victoria’s Secret. Модель прославилася завдяки яскравій зовнішності, почуттю гумору та незвичайним виходам на подіум. У 2024 році вона увійшла в історію бренду як одна з перших трансгендерних моделей, які взяли участь у його знаменитому показі.

Алекс Консані / © Associated Press

Нагадаємо, раніше модель plus-size Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах з квітами, які розпускалися під час шоу.

Новини партнерів