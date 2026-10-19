ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Трансгендерна модель Алекс Консані у величезних золотих крилах та мереживному корсеті вийшла на подіум Victoria’s Secret

Зірка взяла участь у щорічному показі білизни відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Алекс Консані

Алекс Консані / © Associated Press

23-річна американська трансгендерна модель Алекс Консані вийшла на показі Victoria’s Secret Fashion Show 2026, який відбувся 18 жовтня в Лос-Анджелесі. На подіумі зірка продемонструвала два ефектні образи, кожен із яких привернув увагу незвичайними деталями.

Для першого виходу Алекс обрала ніжно-рожевий комплект білизни та об’ємну смугасту накидку, яка поєднувала яскраво-рожеві та смарагдово-зелені відтінки. Образ доповнили прозорі туфлі на високих підборах і сріблясті сережки з логотипом бренду.

У другому виході модель була в більш драматичному образі. Вона з’явилася на подіумі в чорному мереживному корсеті та з величезними золотистими крилами скульптурної форми.

Алекс Консані / © Associated Press

Алекс Консані / © Associated Press

Для Алекс це стала третя поспіль участь у шоу Victoria’s Secret. Модель прославилася завдяки яскравій зовнішності, почуттю гумору та незвичайним виходам на подіум. У 2024 році вона увійшла в історію бренду як одна з перших трансгендерних моделей, які взяли участь у його знаменитому показі.

Алекс Консані / © Associated Press

Алекс Консані / © Associated Press

Нагадаємо, раніше модель plus-size Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria’s Secret у крилах з квітами, які розпускалися під час шоу.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie