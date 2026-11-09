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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Трансгендерна модель Алекс Консані з’явилася у скульптурній сукні від Gucci на гала-вечорі в Лос-Анджелесі

Зірка привернула увагу фотографів на щорічному гала-вечорі LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Алекс Консані

Алекс Консані / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку 23-річна американська трансгендерна модель Алекс Консані обрала незвичайне вбрання від Gucci з архітектурними елементами.

Алекс Консані / © Associated Press

Алекс Консані / © Associated Press

Консані з’явилася перед камерами у довгій сукні з асиметричним верхом без бретелей. Головною особливістю дизайну стала об’ємна драпіровка, яка немов огортала тіло моделі й ефектно виступала за межі одного плеча.

Алекс Консані / © Associated Press

Алекс Консані / © Associated Press

Завдяки складному крою вбрання нагадувало скульптуру і стало одним із найяскравіших образів вечора.

Модель доповнила сукню лаконічним взуттям із гострим носком, відмовившись від надмірної кількості аксесуарів. Волосся вона залишила розпущеним і зробила природний макіяж.

Алекс Консані / © Associated Press

Алекс Консані / © Associated Press

Зазначимо, LACMA Art+Film Gala щороку збирає в Лос-Анджелесі представників кіноіндустрії, мистецтва, моди та шоу-бізнесу. Захід проводиться на підтримку художніх та кінематографічних ініціатив музею.

Однією з гостей цього року стала також модель Кендіс Свейнпоул у відвертій сукні зі срібних ниток.

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