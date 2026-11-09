- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 1 хв
Трансгендерна модель Алекс Консані з’явилася у скульптурній сукні від Gucci на гала-вечорі в Лос-Анджелесі
Зірка привернула увагу фотографів на щорічному гала-вечорі LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі.
Для виходу на червону доріжку 23-річна американська трансгендерна модель Алекс Консані обрала незвичайне вбрання від Gucci з архітектурними елементами.
Консані з’явилася перед камерами у довгій сукні з асиметричним верхом без бретелей. Головною особливістю дизайну стала об’ємна драпіровка, яка немов огортала тіло моделі й ефектно виступала за межі одного плеча.
Завдяки складному крою вбрання нагадувало скульптуру і стало одним із найяскравіших образів вечора.
Модель доповнила сукню лаконічним взуттям із гострим носком, відмовившись від надмірної кількості аксесуарів. Волосся вона залишила розпущеним і зробила природний макіяж.
Зазначимо, LACMA Art+Film Gala щороку збирає в Лос-Анджелесі представників кіноіндустрії, мистецтва, моди та шоу-бізнесу. Захід проводиться на підтримку художніх та кінематографічних ініціатив музею.
Однією з гостей цього року стала також модель Кендіс Свейнпоул у відвертій сукні зі срібних ниток.