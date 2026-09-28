Трансгендерна модель Валентина Сампайо блиснула кубиками преса у спортзалі

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

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29-річна бразильська модель Валентина Сампайо поділилася зі своїми підписниками фотографіями зі спортзалу. Модель регулярно тренується і, судячи з її публікації, не збирається пропускати заняття.

На фото та відео Валентина позувала перед дзеркалом у чорному спортивному топі та коротких шортах із підвернутим поясом. Вона зробила кілька селфі, продемонструвавши підтягнуту фігуру, а також поправила пишне волосся.

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Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо увійшла в історію моди як перша трансгендерна модель, яка відкрито заявила про свою ідентичність і з’явилася на обкладинці Vogue Paris — це сталося у 2017 році. Через два роки вона стала однією з моделей кампанії Victoria’s Secret для лінії Pink.

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Сампайо неодноразово зазначала, що її професійні досягнення мають значення не лише для неї особисто. За словами моделі, її публічність допомагає привертати увагу до проблем трансгендерних людей, зокрема до насильства щодо трансгендерів у Бразилії.

Своєю кар’єрою Валентина прагне показати, що людина може досягати успіху, залишаючись собою і не підлаштовуючись під чужі уявлення про те, якою вона має бути.

Нагадаємо, раніше Валентина Сампайо у мінісукні вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

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