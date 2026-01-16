Трансгендерна модель Валентина Сампайо блиснула сідницями на пляжі

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

29-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо відпочиває на якомусь бразильському курорті і ділиться пляжними фото у своєму Instagram. Вона не просто засмагає на пляжі, а активно проводить час.

Так, Валентина вирішила зайнятися кайтсерфінгом. Це екстремальний водний вид спорту, в якому людина ковзає по воді на дошці, використовуючи силу тяги великого керованого повітряного змія (кайта), що нагадує парашут. Якраз під час підготовки до катання Сампайо і була зазнімкована.

Модель у бікіні встигла блиснути сідницями, поки одягала гідрокостюм.

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в її життя

Раніше, нагадаємо, Валентина Сампайо розчулила шанувальників відео зі своїм пекінесом, який їсть манго.